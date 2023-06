"Que a Revolução esteja contigo, camarada”: Morreu o neto e guardião da memória de Trotsky

Volkov nasceu em 1926, em Yalta, na Crimeia, que fazia então parte da União Soviética, mas aos 5 anos foi com a mãe para a Turquia, primeira etapa do exílio do avô.

“Fui para lá com a minha mãe Zinaida, no início de 1931, e vivemos na casa do meu avô nas Ilhas dos Príncipes, no Mar de Mármara”, contou numa entrevista, segundo o ‘site’ do jornal mexicano.

O diário espanhol El Pais conta, na edição de hoje, que mãe e filho foram para Berlim em 1932, onde Zinaida Volkov pôs termo à vida pouco depois de ter adoecido com tuberculose.

Volkov passou um ano e meio num colégio interno em Viena até ser enviado para Paris, em 1934, com o tio León Sedov, “braço direito” de Trotsky, relatou o jornal espanhol.

Sedov morreu cinco anos depois, supostamente envenenado e Trotsky organizou a viagem do neto para o México, onde vivia exilado desde 1937, depois de ter perdido para Josef Estaline a luta pela sucessão de Vladimir Lenine.

“Pouco antes da morte de Vladimir Lenine, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder no seio do Partido Comunista Russo, na qual Trotsky foi derrotado”, escreveu a TASS.

“Em novembro de 1927, [Trotsky] foi expulso do partido. Em janeiro de 1929, foi expulso da URSS e, em 1932, foi privado da cidadania soviética”, referiu a agência russa.

Antes do México, Trotsky esteve exilado na Turquia, França e Noruega, durante cerca de 10 anos, tendo mantido sempre as críticas duras a Estaline.

No México, Trotsky viveu em casa dos pintores Diego Rivera e Frida Kahlo, mudando-se depois para uma residência num bairro da Cidade do México, onde viria a ser assassinado por um agente dos serviços secretos soviéticos.