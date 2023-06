O emotivo reencontro de dois irmãos depois de naufrágio na Grécia

Mohammad tem 18 anos e sobreviveu ao dramático naufrágio do barco de pesca onde, segundo a agência ANSA, seguiam cerca de 750 migrantes, incluindo 100 crianças. Fadi veio a Kalamata, no sul da Grécia, à procura do irmão e reencontrou-o na zona portuária, onde os sobreviventes estão a ser acolhidos.

De acordo com a BBC, Fadi é sírio e veio dos Países Baixos à procura do irmão que estava há quase dois anos na Líbia, antes de embarcar numa traineira para a trágica viagem rumo à Europa.

As autoridades gregas confirmaram que 104 pessoas foram salvas e 78 corpos de migrantes foram resgatados do Mar Mediterrâneo. Desde quarta-feira, quando ocorreu o naufrágio da traineira, não houve mais resgates de sobreviventes ou recuperação de corpos.



A guarda costeira grega lançou esta sexta-feira o terceiro e último dia de buscas na área onde naufragou um barco de pesca na quarta-feira, sobrelotado de migrantes, à procura de centenas de pessoas dadas como desaparecidas no Mediterrâneo.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), os esforços de busca continuam na costa do sul da Grécia, apesar de haver poucas esperanças de se encontrar sobreviventes ou corpos de migrantes.

Muitos dos sobreviventes já foram transferidos para um abrigo de migrantes perto de Atenas, onde várias pessoas se dirigiram para procurar familiares.

Nove detidos por suspeitas de tráfico de migrantes

Nove pessoas - todas egípcias, com idades entre 20 e 40 anos - foram detidas sob acusações de tráfico de pessoas e participação em grupo criminoso.

Vinte e sete dos sobreviventes permanecem hospitalizados, disseram as autoridades de saúde gregas.

O porta-voz da guarda costeira grega, Nikos Alexiou, citando relatos de sobreviventes, declarou que os migrantes que estavam no porão do barco de pesca incluíam mulheres e crianças, mas que o número de desaparecidos, que se acredita estar na casa das centenas, permanece incerto.

O barco de pesca viajava da Líbia para a Itália e estava a ser rastreado pelas autoridades gregas, bem como pela Frontex, agência de proteção de fronteiras da União Europeia (UE).

Funcionários de um necrotério estatal nos arredores de Atenas fotografaram os rostos das vítimas e recolheram amostras de ADN para iniciar o processo de identificação.

A agência ANSA noticiou que as autoridades italianas declararam que sinalizaram o barco para a guarda costeira grega a tempo de um resgate.