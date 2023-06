Três pessoas mortas em Nottingham: polícia detém suspeito

Um homem foi detido, no centro da cidade de Nottingham, no Reino Unido, por suspeitas de ter assassinado três pessoas, ao início da manhã. A polícia foi chamada ao local (Ilkeston Road) pouco depois das 4h, e encontrou duas pessoas mortas na rua, revela o jornal “The Guardian”.

Os agentes tiveram ainda de responder a outra chamada, na Milton Street, onde três pessoas foram atropeladas pelo condutor de uma carrinha. Os três cidadãos atingidos foram encaminhados para o hospital. As autoridades encontraram também um homem morto na Magdala Road. A polícia acredita que estes acontecimentos estarão relacionados.

O suspeito, de 31 anos, permanece sob custódia policial. De acordo com o “Guardian”, os três ataques não foram definidos como atos terroristas, mas a polícia está a investigar os antecedentes do suspeito e a examinar dispositivos, como os telefones e computador, para tentar apurar o motivo.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, escreveu uma mensagem, na rede social Twitter, manifestando solidariedade em relação àqueles que perderam entes queridos no ataque: “Quero agradecer à polícia e aos serviços de emergência pela resposta imediata ao incidente chocante em Nottingham nesta manhã. Estou a ser atualizado quanto aos desenvolvimentos. A polícia deve ter tempo para realizar o seu trabalho. Os meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias e entes queridos daqueles que perderam a vida.”