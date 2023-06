Suécia extradita apoiante de partido curdo considerado terrorista pela Turquia

Um independentista curdo vai ser extraditado da Suécia para a Turquia, anunciou esta segunda-feira o Governo sueco. Apoiante do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, considerado terrorista pela Turquia, a União Europeia e os Estados Unidos) e condenado por narcotráfico, a sua entrega corresponde a uma condição imposta por Ancara para aceitar a entrada da Suécia na NATO.

“O Governo decidiu a extradição da Suécia de um cidadão turco de 35 anos”, afirmou Ashraf Ahmed, funcionário do Ministério da Justiça sueco, referindo-se a um homem que alega ser alvo das autoridades da Turquia pela sua ligação ao PKK. Quando o Ministério da Justiça turco for notificado, o Governo sueco terá quatro semanas para levar a cabo a extradição.

O homem de 35 anos envolvido no caso foi condenado a mais de quatro anos de prisão na Turquia, em 2014, por transportar um saco com canábis, segundo acórdão do Supremo Tribunal sueco, que no início de junho deu luz verde a esta extradição.

Depois de ser colocado em liberdade condicional na Turquia, o homem mudou-se para a Suécia, mas foi detido em agosto, a pedido do Ministério Público turco, que exigiu que cumprisse o resto da pena.

Há 13 meses que a Turquia bloqueia a entrada da Suécia na Aliança Atlântica, criticando Estocolmo por tolerar os ativistas curdos que acolhe no seu território. Ancara pede a extradição de dezenas de pessoas que residem em solo sueco, e que descreve como terroristas, como condição para retirar o seu veto à entrada da Suécia na NATO.