Silvio Berlusconi, o magnata do futebol e da TV que abalou a política durante 30 anos

A morte de Silvio Berlusconi, aos 86 anos, deixa um vazio, não só na política italiana como em todo o país. O mundo também notará a sua falta: após quase 40 anos no palco, a expressão “bunga-bunga” tornou-se esperanto usado em todos os continentes, metáfora de mulheres jovens e bonitas e dinheiro sem limite, mas também de desarticulação da política, das regras do jogo democrático e dos valores da sociedade.

Desde aquele dezembro de 2011 em que o seu quarto Governo foi defenestrado por ordem da União Europeia (UE), do Fundo Monetário Internacional e dos Estados Unidos — porque Itália não ia resistir à crise da dívida soberana que se seguiu ao colapso financeiro global de 2008 —, o mundo mudou. Berlusconi já não tinha o peso de outro tempo, mas a mudança de modelo económico, político e social chegou à Europa pela sua mão, antecipando a matriz que Donald Trump introduziria do outro lado do Atlântico.