Nicola Sturgeon foi libertada após interrogatório, investigação prossegue

Nicola Sturgeon, ex-primeira-ministra escocesa com 52 anos, foi presa pela polícia esta manhã e libertada horas depois de um longo interrogatório. As autoridades investigam alegações de má conduta financeira no Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla inglesa), escreve o jornal “The Guardian”.

No site da polícia da Escócia (Police Scotland), não é referido o nome, mas é dito que “uma mulher de 52 anos foi hoje, domingo, 11 de junho de 2023, detida por suspeitas de ligações à investigação em curso ao financiamento e às finanças do Partido Nacional Escocês [SNP, na sigla original]”.

“Foi libertada sem acusações, aguardando-se investigação adicional”, indica a mesma nota.

Segundo o comunicado, a detenção para inquirição iniciou-se pelas 10h09 da manhã, tendo Sturgeon sido liberta pelas 17h24. Deste interrogatório será feito um relatório para o equivalente ao Ministério Público português. A polícia recusa-se a fazer mais comentários.

“Sou inocente”

Numa comunicação citada pelo Guardian, a ex-primeira-ministra assegura que nenhuma das más práticas investigadas a si diz respeito: “Sei, para além de qualquer dúvida, que sou inocente de qualquer infração”

Citado também na imprensa britânica, o porta-voz da antiga primeira-ministra, que esteve no poder entre de 2014 a março deste ano, assegura que a data para o interrogatório foi combinada.

A detenção para interrogatório da antiga primeira-ministra mostra uma escalada na investigação, como nota o FT, tendo em conta o peso de deter uma antiga governante do país. E lembram os jornais britânicos que coloca pressão sobre o seu sucessor, Humza Yousaf.

A investigação olha para como é que o partido pró-independência da Escócia usou mais de 600 mil libras em donativos. Dinheiro que servia para realizar um referendo pela independência nunca realizado – mas que já não se encontrará nas suas contas.

Terceira detenção

Esta é a terceira detenção no caso, que já afetou o antigo presidente executivo do partido, Peter Murrell, marido de Sturgeon, e o tesoureiro do partido, Colin Beattie, relembra a publicação financeira.

A demissão de Murrell - também ele ouvido e libertado sem acusação formal - foi justificada com a assunção da responsabilidade pela prestação de uma informação errada sobre o número de militantes do partido.





