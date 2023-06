Reportagem na Palestina: A lei de Deus não é a do Estado

“Está pronto, mas acho que hoje vai chegar atrasado”, diz o mecânico, em hebraico, enquanto olha para o fundo da rua, onde soldados altercam com um bando de crianças que lhes atira pedras. Oferece um café ao cliente, que lhe dá um cigarro. “Mas eles não estudam?”, lança, em árabe. “São seus?”, pergunto ao mecânico, palestiniano. “Não.” Olho para o cliente, israelita. “Meus também não.” Encostam-se a uma parede, assistindo aos confrontos como a um filme num cinema. Do outro lado do posto de controlo, israelitas e palestinianos massacram-se. Deste lado, quase não se olham. E a rixa continua.

Huwara fica perto de Nablus, na Cisjordânia. Tem 7 mil habitantes, mas não é cidade, antes aglomerado de casas ao longo da Estrada 60, que corre de sul para norte, de Beersheba a Nazaré, ao longo do que um dia foi o Caminho dos Patriarcas, hoje Caminho do Sangue, por estar aberto tanto a carros israelitas, com matrícula amarela, como aos palestinianos, com matrícula verde. Perfeito para um ataque. Huwara não tem câmaras de velocidade, tem francoatiradores. A 26 de fevereiro, mais de 400 colonos desceram das colinas, incendiando tudo e atacando todos, por causa do assassínio a tiro de dois israelitas, retaliação após terem sido mortos 11 palestinianos. Em 2023 já houve mais de 170 vítimas: mais de uma por dia.