Homem ataca várias pessoas com faca e fere quatro crianças em França

Um homem atacou seis pessoas pessoas com uma faca em Annecy, na França, na manhã desta quinta-feira. Quatro crianças pequenas ficaram feridas e três das vítimas deste ataque têm prognóstico reservado, diz o jornal francês “Le Monde” que cita a agência France-Presse.

O incidente ocorreu pelas 9h45 nos Jardins da Europa, em Annecy, nos Alpes franceses, e as autoridades pedem à população para evitar a zona, de forma a não perturbar a investigação das autoridades. O alegado agressor é de nacionalidade síria, tem um pedido de asilo pendente em França e não consta dos ficheiros policias.

O alegado agressor já foi detido. Forças policiais e militares estão no local a prestar assistência às vítimas, a garantir a segurança e a proteger as instalações.

A Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio “pelas vítimas e pelas suas famílias” depois deste “grave incidente”.

“Mais uma vez, as nossas crianças são alvo do aumento da violência na sociedade. Agradeço à polícia que prendeu o agressor. Este ato não pode ficar impune”, escreveu no twitter Charlotte Caubel, secretária de Estado da Criança.

"Aos filhos, o nosso doloroso carinho. Aos pais, toda a nossa aflita compaixão”, reagiu Jean-Luc Mélenchon, do movimento França Insubmissa.

Artigo corrigido às 13h00 para retificar o número de vítimas