“A Guiné-Bissau ganhou”, diz Domingos Simões Pereira, vencedor das legislativas de 4 de junho

Segundo os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, a vitória nas legislativas coube à coligação PAI-Terra Ranka, com 54 dos 102 deputados eleitos, isto é, maioria absoluta. O Partido de Renovação Social (PRS) conseguiu 12 lugares, uma grande descida em relação às legislativas de 2019, quando obteve 21.

Enquanto o líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI)-Terra Ranka falava, milhares de apoiantes que celebravam a vitória entraram para a Praça dos Heróis Nacionais, onde fica a Presidência guineense, rompendo cordões policiais. O local está há vários dias encerrado ao trânsito. As forças policiais reforçaram a segurança junto à Presidência, delimitando uma área que os apoiantes respeitaram.

Simões Pereira afirmou ainda que começa agora a ser construída a “esperança num novo dia”. Remete para sexta-feira uma declaração, depois de um discurso do Presidente Umaro Sissoco Embaló à nação, às 16h locais (17h em Portugal Continental). Os festejos da vitória ficam para sábado.

“Como a Guiné-Bissau ganhou e como a plataforma PAI-Terra Ranka sempre prometeu, nós temos responsabilidades e celebramos, sim, comemoramos, sim, mas vamos respeitar todos os filhos da Guiné que contribuíram para produzir esses resultados”, defendeu, perante apoiantes, o também líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

“A nossa mensagem vai ser muito curta e vai ser muito simples. Acabam de ser proclamados os resultados das eleições legislativas realizadas no dia 4 de junho e o resultado é que a Guiné-Bissau ganhou”, afirmou Simões Pereira, depois do anúncio oficial da contagem de votos.

O líder da coligação PAI-Terra Ranka, Domingos Simões Pereira, vencedora com maioria absoluta das legislativas de domingo passado, afirmou esta quinta-feira que a “Guiné-Bissau ganhou”. O aspirante à chefia do Governo pede respeito por todos os que “contribuíram para produzir os resultados”.

O Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), criado no final de 2021 e liderado por Botche Candé, obteve seis deputados na sua estreia nas urnas. O grande derrotado das legislativas foi a Assembleia do Povo Unido-Partido Democrático da Guiné-Bissau, liderada pelo primeiro-ministro cessante Nuno Gomes Nabiam, que fica com um único deputado, quando em 2019 elegera cinco.

O coordenador do Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15), Braima Camará, felicitou hoje a coligação PAI-Terra Ranka e declarou-se disponível para continuar a ajudar o país. Em segundo lugar e com 29 assentos, Camará afirmou já ter falado com Simões Pereira.

Vencedor “não precisa de bengalas”

“Liguei ao engenheiro Domingos Simões Pereira. Não me atendeu, penso que estava ocupado na altura, mas retribuiu-me a chamada e dei-lhe as minhas felicitações”, explicou Camará, merecendo aplausos de dezenas de militantes na sede nacional do partido, em Bissau.

Questionado sobre se o Madem-G-15 estaria disponível para integrar o futuro Governo, Camará sublinhou que, por ter maioria absoluta, a coligação PAI-Terra Ranka “não precisa de bengalas de ninguém”.

Confirma, ainda assim, que o partido está pronto a colaborar e ajudar a arranjar soluções de estabilidade política. “O Madem tem responsabilidades para ser líder da oposição. Vamos para o Parlamento para fazer oposição construtiva. Tudo o que for bom para a Guiné-Bissau, no Parlamento, será viabilizado pelo Madem”, prometeu.

Garantindo que não desiludirá o povo na ação de fiscalização da ação governativa, Camará afirmou que o Madem-G15 “é um partido que veio para ficar”. Dirigindo-se aos militantes, frisou que “ninguém está autorizado a ficar desanimado” e realçou que, sendo um partido novo, chegou ao passado domingo com 27 deputados e saiu com 29. Questionado sobre se vai cumprir a promessa de deixar a política, Camará explicou que continua militante do partido e que dará esclarecimentos “a seu tempo”.