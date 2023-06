Somam-se dois nomes à sopa de candidatos republicanos que, no final, poderá ter condimento extra

As primárias republicanas para as presidenciais de 2024 arrancarão no final do próximo mês de janeiro. Já há perto de uma dezena de candidatos. O antigo vice-presidente Mike Pence formalizou na segunda-feira a entrada na corrida, junto da Comissão Eleitoral Federal, mas só fará o seu anúncio público na quarta-feira, horas antes de participar num town hall meeting (encontro com perguntas e respostas de cidadãos) promovido pela CNN.

Esta terça-feira deverá avançar Chris Christie, antigo governador na Nova Jérsia, um dos durões da política americana. Proferirá um discurso no Saint Anselm College, no Novo Hampshire, um dos primeiros estados a ir a votos no processo de seleção do candidato que enfrentará Joe Biden em novembro de 2024.