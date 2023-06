Novo bebé real britânico viverá em Portugal

A princesa Eugénia do Reino Unido, sobrinha do rei Carlos III, anunciou esta segunda-feira o nascimento do seu segundo filho. Ernest George Ronnie Brooksbank veio ao mundo a 30 de maio, pesando 3,2 quilos, segundo o diário “The Telegraph”. Eugénia e o marido têm outro filho, August Philip Hawke, de dois anos.

Eugénia é filha de André, um dos irmãos mais novos do monarca britânico. Ocupa o 11º lugar na sucessão à coroa, pelo que o recém-nascido Ernest se torna o 13º, a seguir ao irmão.

“A princesa Eugénia e o Sr. Jack Brooksbank anunciam, encantados, a chegada segura do seu filho Ernest George Ronnie Brooksbank”, informa um comunicado do Palácio de Buckingham. O bebé, o primeiro membro da família nascido após a morte da rainha Isabel II. não deve receber títulos nobiliárquicos.

A neta da falecida rainha Isabel II vive em Portugal há alguns meses, pois o marido, Jack Brooksbank, trabalha num projeto imobiliário entre a Comporta e Melides. A família continua a passar tempo na capital do Reino Unido, mas está sobretudo no CostaTerra Golf and Ocean Club, em Melides.

Brooksbank trabalha para o multimilionário Mike Meldman, proprietário do empreendimento na costa alentejana e amigo e sócio do ator George Clooney. Está no departamento de marketing e promoção do projeto, em construção. Estão casados há cinco anos.

Nomes do bebé recordam antepassados

O casal publicou fotografias de August com o irmão, depois e ter anunciado há messe que este estava “muito entusiasmado” com a notícia. “O Augie já adora ser irmão mais velho”, escreveram na legenda.

Alguns dos nomes dados à criança homenageiam familiares. Ronald era o avô de Eugénia (pai da sua mãe, Sarah Ferguson, que foi casada com André entre 1986 e 1996; continuam a viver juntos). George é o nome do pai de Jack Brooksbank (portanto, avô de Ernest, já falecido) e era também do pai de Isabel II, Jorge VI, trisavô do bebé.

Ernest é o terceiro neto de André e Sarah, depois de August e de Sienna, filha de Beatriz, a irmã mais velha de Eugénia. É também o 13º bisneto dos falecidos Isabel II e Filipe, duque de Edimburgo.