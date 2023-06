EUA evitam bancarrota, Biden promulga lei que suspende teto da dívida

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, promulgou este sábado lei que permite suspender o teto da dívida do país até 2025, afastando o risco de incumprimento, anunciou a Casa Branca.

À semelhança do que já aconteceu muitas vezes, democratas e republicanos levam a dramatização sobre o aumento do limite da dívida até ao fim depois de semanas de negociações renhidas entre os dois partidos. O limite da dívida estava atualmente em 31,4 biliões de dólares tinha sido ultrapassado em janeiro. E a falta de acordo desencadearia uma inédita entrada em incumprimento a partir desta segunda-feira, segundo a última estimativa da secretária do Tesouro, Janet Yellen

."Nada teria sido mais irresponsável, nada teria sido mais catastrófico", disse o Presidente norte-americano, num discurso feito a partir da Sala Oval, na sexta-feira, antes de assinar o texto

O texto, que resultou de um acordo entre republicanos e democratas, foi aprovado esta semana no Congresso e permite suspender até janeiro de 2025 o limite máximo do endividamento público dos Estados Unidos, além de fixar alguns objetivos orçamentais.

Biden agradeceu aos responsáveis parlamentares, incluindo o líder dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, a sua colaboração neste dossiê, segundo o comunicado divulgado pela Casa Branca.

A aprovação nas câmaras do Congresso (Câmara dos Representantes e Senado) foi crucial para que o país não entrasse em incumprimento da dívida, depois de o limite máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem pedir emprestado para cumprir compromissos, ter sido atingido em janeiro passado.