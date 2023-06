Chile: O Presidente é socialista, a extrema-direita cresce, a Constituição vem do tempo ditadura e vai ser difícil de alterar

A

partir da próxima quarta-feira, 7 de junho, quando os novos deputados constituintes chilenos tomarem posse, o país regressará à disjuntiva do que fazer com a Constituição, que lhe trouxe crescimento económico sustentável e um dos mais altos rendimentos per capita da América Latina, com a contrapartida negativa de ter gerado das maiores desigualdades sociais na região.