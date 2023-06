Três soldados israelitas mortos por "polícia" egípcio perto da fronteira

Três soldados israelitas terão sido mortos a tiro na fronteira com o Egito por um "polícia" egípcio que foi abatido posteriormente, indicou o exército israelita. O exército egípcio disse que um "membro das forças de segurança que perseguia traficantes de droga" atravessou um posto de controlo entre os dois países. De acordo com esta versão, seguiu-se "uma troca de tiros com as forças de segurança israelitas que deixou três mortos do lado israelita". O egípcio também morreu durante o confronto.

Inicialmente, os militares israelitas tinham anunciado a morte de dois soldados atingidos a tiro por um "atacante" perto da fronteira egípcia na manhã deste sábado, mas depois foi divulgada a morte de um terceiro elemento num tiroteio ocorrido mais tarde com um "polícia" egípcio, que seria o autor do ataque inicial e acabou por ser abatido.

Um dos dois soldados mortos no ataque inicial era uma mulher, Lia Ben Nun, de 19 anos, disse o exército. A unidade do exército israelita responsável pelo patrulhamento da fronteira com o Egito é uma unidade mista.

Segundo o jornal israelita Haaretz, uma investigação preliminar dos militares sugeriu que o oficial egípcio entrou em Israel através de uma passagem de emergência na cerca da fronteira, a algumas centenas de metros do posto de guarda.

As autoridades israelitas estão a investigar junto com as egípcias os contornos do incidente.

O número de ataques nesta fronteira é relativamente baixo e segundo o mesmo jornal, na última década não houve outro caso em que um membro das forças de segurança do Egito atirou e feriu soldados israelitas.