Colisão entre três comboios faz mais de 200 mortos na Índia

As causas do acidente, que ocorreu pelas 19h, ainda estão a ser investigadas. A colisão ocorreu numa das principais ligações da rede ferroviária do leste da Índia.

Segundo as autoridades locais, citadas pela Sky News , um comboio de passageiros descarrilou, colidindo com outra composição de passageiros que seguia em sentido contrário e atingiu um terceiro de mercadorias.

O secretário-geral da região tinha avançado com um primeiro balanço no qual dava conta de 80 mortos e 850 feridos. Segundo Pradeep Jena, os trabalhos estavam “em pleno andamento” para tentar resgatar as cerca de 200 pessoas que estariam encurraladas nos escombros.

As operações contam com o apoio de 500 polícias e equipas de resgate apoiados por 115 ambulâncias e várias equipas de bombeiros.

As imagens do acidente mostram pessoas a tentar escapar das carruagens descarriladas. Segundo um porta-voz dos serviços ferroviários, entre 10 e 12 carruagens de uma das composições tombaram. Os destroços espalharam-se pela linha.

O primeiro-ministro já reagiu ao acidente, dizendo-se angustiado com a notícia. “Nesta hora de dor, os meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos recuperem rápido”, escreveu Narendra Modi no Twitter.