PM britânico vai a cimeira europeia insistir no combate à imigração ilegal

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, vai insistir durante a segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, na quinta-feira na Moldávia, na importância do combate à imigração ilegal, cuja ameaça compara à invasão russa da Ucrânia.

Sunak, que está sob pressão de parte do Partido Conservador para reduzir a imigração para o Reino Unido, vai argumentar que a defesa das fronteiras deve ser uma prioridade dos líderes europeus devido ao impacto humanitário.

"A Europa está a enfrentar ameaças sem precedentes nas nossas fronteiras. Desde o desprezo absoluto de Putin pela soberania dos outros países até ao aumento da criminalidade organizada em matéria de imigração no nosso continente", afirmou, citado num comunicado.

O chefe de Governo britânico entende que estes problemas não podem ser resolvidos "sem que os governos e as instituições da Europa trabalhem em estreita colaboração" e pediu que o tema suba para o topo da agenda europeia.

Sunak já tinha tentado levantar o assunto durante a cimeira do Conselho da Europa em Reiquiavique, na Islândia, em meados de maio, mas o encontro acabou por ser dominado por discussões sobre o conflito na Ucrânia.

O programa da cimeira da Comunidade Política Europeia também deverá centrar-se na segurança do continente e da rede energética no contexto da guerra.

Nos últimos meses, o Executivo britânico alcançou um acordo com França para combater as travessias do Canal da Mancha por migrantes em pequenas embarcações e quer outro com a UE.

Durante a deslocação à Moldova, Sunak pretende iniciar as negociações de um acordo de repatriamento com aquele país, à semelhança de outros concluídos com a Albânia e a Geórgia.

O primeiro-ministro tem ainda previstas discussões com os homólogos espanhol, Pedro Sánchez, e polaco Mateusz Morawiecki.

A cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), criada em 2022 com base na visão do Presidente francês, Emmanuel Macron, deverá contar com líderes de 47 países europeus.

A CPE foi criada como uma plataforma de diálogo político e cooperação para questões de interesse comum e reforço da segurança, da estabilidade e da prosperidade do continente europeu.