Presidente sérvio pede influência internacional para solucionar tensão no Kosovo

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, pediu hoje aos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Reino Unido que influenciem o Governo kosovar para que retire autarcas de origem albanesa dos municípios do norte do Kosovo.

Após uma reunião com embaixadores da Sérvia, Vucic voltou a acusar o Governo de Pristina de discriminação e de atuar de forma violenta contra a comunidade sérvia, minoritária entre a população albanesa do Kosovo mas maioritária no norte do país.

Os confrontos entre a polícia, forças da NATO e os cidadãos de origem sérvia, que tentam impedir o acesso aos autarcas de origem albanesa às câmaras municipais, provocaram ferimentos a 50 manifestantes e a 30 soldados.

A missão da Aliança Atlântica no Kosovo (KFOR) informou que três dos militares feridos, de origem húngara, foram atingidos por projéteis disparados por armas de fogo.

O Presidente da Sérvia lamentou que os soldados da KFOR tenham sofrido ferimentos, mas acrescentou que entre os sérvios "também há ferimentos de bala".

Belgrado acusou os polícias kosovares presentes nos protestos de terem disparado contra os manifestantes que impediam a passagem dos autarcas de origem albanesa.

Vucic disse que o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, "deve retirar as unidades especiais (de polícia), porque os sérvios não aceitam a presença" dos efetivos.

Os autarcas de quatro municípios, com cidades onde os sérvios são a maioria, foram eleitos em abril nas eleições locais boicotadas pela comunidade sérvia e em que a participação não ultrapassou os 03% dos eleitores inscritos.

O Kosovo, antiga província sérvia de maioria albanesa, proclamou a independência em 2008, mas Belgrado não a reconhece.

Os dois países negoceiam a normalização de relações no âmbito de um novo plano da União Europeia, apoiado pelos Estados Unidos, mas o processo tem sido interrompido.