Rival de Erdogan acusa autoridades turcas de bloquearem SMS de campanha

O opositor turco Kemal Kiliçdaroglu, que enfrenta o atual Presidente Recep Tayyip Erdogan no domingo, na segunda volta das Presidenciais, acusou, nesta sexta-feira, as autoridades de bloquearem as suas mensagens de texto de campanha. Kiliçdaroglu pretendia, em particular, anunciar por este meio aos jornalistas que estaria em direto esta sexta-feira à noite no canal de televisão privado Fox.

"Eles bloquearam as mensagens de texto porque estão com medo", salientou na abertura do programa transmitido pela Fox. Segundo o social-democrata, o bloqueio "foi operado pela Autoridade de Controlo de Tecnologia da Informação e Comunicação por ordem de Erdogan".

"Estão a tentar por todos os meios permanecer no poder", acusou, pedindo a "todos que votem pelos seus direitos" no domingo.

Pouco antes do início da entrevista, o candidato tinha publicado um vídeo na rede social Twitter no qual denunciava "as constantes calúnias, conspirações, mentiras" que têm marcado a campanha.

"Agora não posso enviar uma mensagem aos jornalistas para anunciar o nosso programa [de campanha]. As empresas de telecomunicações impedem-me de enviar mensagens, estou na escuridão total. Estou a falar para si, Erdogan, você quer que eu desista de concorrer às eleições?", questionou.

O Presidente islamista conservador, que se candidata pela terceira vez ao cargo desde 2014, foi agora forçado a uma segunda volta contra Kemal Kiliçdaroglu, desde 2010 o líder do Partido Republicano do Povo (CHP, centro-esquerda e laico), mas que nas duas últimas semanas protagonizou uma viragem à direita para tentar captar o voto ultranacionalista, desagradando as forças mais à esquerda que o apoiam.