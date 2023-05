Teorias contraditórias em torno da queda de aeronave na Colômbia: Presidente anunciou que menores foram encontrados, autoridades desmentem

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, comemorou, nas redes sociais, a descoberta de quatro menores de uma comunidade indígena após a queda, no início do mês, de uma avioneta no sul do país, que causou a morte a três adultos. No entanto, o jornal local “El Espectador” cita agora fontes militares que desmentem que as crianças de 13, 11, quatro anos e 11 meses tenham sido localizadas.

“Após árduos esforços de busca pelas nossas Forças Armadas, encontramos com vida as quatro crianças desaparecidas devido à queda de um avião em Guaviare. Uma alegria para o país.” As palavras de Gustavo Petro, numa nota emitida através da rede social Twitter, estão a gerar controvérsia na Colômbia. Autoridades do país garantem não ter encontrado os menores e negam que familiares estejam por trás do resgate.

O diretor regional do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar terá informado o Presidente que responsáveis da agência tiveram contacto com as crianças e que estas teriam apenas ferimentos ligeiros, pelo que Gustavo Petro ordenou a transferência da equipa de resgate para a zona e publicou nas suas redes sociais o anúncio. Contudo, a entidade não tinha a guarda das crianças, nem os responsáveis estavam certos da informação, já que aquele dado tinha sido fornecido por outra fonte.

As crianças estavam desaparecidas há mais de duas semanas, desde que a aeronave caiu na selva da região colombiana de Caquetá. O Cessna 206 transportava sete pessoas entre Araracuara, no Amazonas, e San Jose del Guaviare, cidade no Guaviare, quando emitiu um alerta de socorro por falha de motor durante a madrugada do 1.º de maio.

A imprensa local adianta agora que as fontes das Forças Armadas da Colômbia não tinham confirmação de que as crianças haviam sido encontradas. Até ao momento, a versão adiantada pela imprensa é de que três adultos, incluindo o piloto, terão morrido na sequência do acidente, e os seus corpos foram encontrados dentro do avião, mas que as crianças, de 13, nove e quatro anos, bem como um bebé de 11 meses, terão sobrevivido ao impacto. As informações preliminares transmitidas pela autoridade de aviação civil, que coordenou os esforços de resgate, sugeriam que os menores escaparam do avião e partiram para a floresta em busca de ajuda.

As equipas de resgate, acompanhadas de cães de busca, já tinham encontrado frutas deixadas para trás que as crianças teriam comido para sobreviver, bem como abrigos improvisados ​​feitos entre a vegetação.