Presidente angolano diz que parceria com EUA é promotora de mudanças

O Presidente angolano considera que os Estados Unidos da América (EUA) e Angola são parceiros em "circunstâncias iguais" e assinalou que a parceria entre os dois países tem promovido mudanças e prosperidade em Angola.

A mensagem de João Lourenço dirigida ao seu homólogo, Joe Biden, por ocasião do 30.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas com os EUA, foi divulgada hoje na página oficial da Presidência angolana no Facebook.

O chefe de Estado mostrou apreço pelo estreitamento crescente dos laços entre os dois países e sublinhou que partilha os pontos de vista já expressos por Joe Biden com "palavras inspiradoras".

O Presidente dos EUA destacou na sexta-feira os "valores partilhados que unem" as duas nações, renovando o compromisso de alcançar em conjunto "um mundo mais pacífico, seguro e democrático para todos".

"Ao assinalar-se três décadas de relações diplomáticas queremos colocar ênfase no facto de terem vindo a revelar-se cada vez mais importantes e transformadoras para os nossos respetivos países e povos", realçou João Lourenço.

"O nosso compromisso com a prosperidade, segurança, inovação, justiça e amizade é irreversível e, neste contexto, realço os anúncios feitos pelo Presidente Joe Biden na recente Cimeira do G7, em Hiroxima, no Japão, como mais uma evidência da parceria crescente entre os nossos dois países", referiu ainda.

O Presidente angolano realçou os "patamares cada vez mais altos" da relação entre os dois parceiros, assinalando os investimentos anunciados pelos EUA em áreas como a tecnologia digital, a energia solar e as infraestruturas ferroviárias, bem como a crescente parceria também na área da Defesa e Segurança.

"A parceria crescente entre as duas nações é um importante catalisador de mudanças que se vão operando no nosso país, contribui paulatina e progressivamente para a criação de condições de vida prósperas para o povo angolano", sublinhou João Lourenço.

A República de Angola, sublinhou, "vai continuar a desenvolver esforços para fortalecer e aprofundar a todos os níveis as relações político-diplomáticas e cooperação económica com os EUA, na base do respeito, da reciprocidade e das vantagens mútuas para o benefício dos dois países e dos seus povos".