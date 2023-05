Espiões, escutas ilegais, corrupção na polícia: a meio da crise que nunca chegou a desaparecer, a Grécia vai a votos este domingo

No primeiro dia como primeiro-ministro, Kyriákos Mistotakis tomou uma decisão que agora lhe dificulta a vida: trazer a gestão dos serviços de informações para a alçada do seu gabinete. Na reta final da campanha para as legislativas de domingo, o caso não contribui para a recondução do governante da Nova Democracia (ND, centro-direita).

O escândalo de escutas ilegais foi descoberto em novembro de 2022 e levou à demissão do chefe dos espiões gregos e de outros responsáveis públicos, incluindo o sobrinho do primeiro-ministro e o seu chefe de gabinete. O Parlamento Europeu investigou e concluiu, há poucos dias, que “há padrões que sugerem que o Governo grego usa software de espionagem contra jornalistas, políticos e empresários e exporta essa tecnologia para países com poucos direitos humanos”.