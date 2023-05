"Que comam brioche": Elon Musk diz que teletrabalho é imoral e compara a "classe do portátil" a Maria Antonieta

“Eu vejo esta questão como um problema de produtividade, mas também como um problema moral”, apontou Musk. “Estas pessoas deviam abandonar a sua postura de superioridade moral com esta porcaria do trabalho a partir de casa, porque estão a pedir a todos os outros que não trabalhem a partir de casa enquanto eles o fazem”, acrescentou.

Nesse sentido, o empreendedor comparou os trabalhadores que exigem o teletrabalho, um grupo que apelidou de “classe do portátil”, a Maria Antonieta, invocando a famosa citação que lhe é atribuída: “Que comam brioche", algo que a então princesa de França terá dito quando soube que os pobres do seu país não tinham pão para comer.

Na mesma entrevista, o empresário abordou um vasto leque de temas, desde a sua opinião relativamente ao impacto económico de uma possível invasão chinesa de Taiwan aos perigos inerentes aos ‘chatbots’ alimentados por inteligência artificial.

Sobre a China, Musk sublinhou que um confronto por Taiwan é, de certa forma, “inevitável”, dada a posição oficial do Partido Comunista chinês. As consequências económicas de uma eventual invasão irão afetar “todas as empresas do mundo”, já que separar as economias dos EUA e da China será como tentar separar “gémeos siameses”, notou o CEO da Tesla, empresa que produz uma percentagem significativa dos seus automóveis em território chinês.

A entrevista ocorreu precisamente após a reunião anual de acionistas da Tesla, em que Musk aproveitou para revelar que a fabricante automóvel está a trabalhar em dois modelos novos: "Estamos a construir um novo produto. Não estamos de braços cruzados".

Ladeado por fotografias desfocadas e sombrias de automóveis da Tesla, supostamente representando os novos modelos, recusou partilhar muitos pormenores, referindo apenas que as técnicas de ‘design’ e fabrico dos produtos estariam "muito acima de tudo o resto" na indústria automóvel.

Além disso, sugeriu que seriam fabricados em larga escala, “provavelmente mais de 5 milhões de unidades por ano”, pelo que o seu preço final poderá ser mais baixo do que o esperado.

Texto de José Gonçalves Neves, editado por Cristina Pombo