Mulher do ex-chanceler alemão, Schröder, é demitida depois de participar em celebrações na embaixada russa

A mulher do antigo chanceler alemão Gerhard Schröder foi esta terça-feira demitida depois de ter participado nas comemorações do Dia da Vitória na embaixada russa em Berlim, no dia 9 de maio, disse o porta-voz do ministro da Economia. "A senhora Schröder-Kim foi demitida com efeito imediato e a relação de serviço foi rescindida sem aviso prévio pela NRW Global Business", disse a porta-voz do ministro da Economia.

A agência de promoção do comércio exterior, NRW Global Business, "aconselhou repetidamente" Schröder-Kim a "abster-se de fazer declarações públicas sobre questões políticas", acrescentou.

A rescisão do contrato de trabalho aconteceu depois de a mulher do antigo chanceler alemão ter participado nas celebrações na embaixada russa em Berlim no contexto do Dia da Vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi em 9 de maio.

Além de Schröder e da sua mulher, estiveram também presentes o líder da Alternativa para a Alemanha, Tino Chrupalla, e o presidente honorário e membro fundador do partido de extrema-direita, Alexander Gauland.

Segundo o jornal regional, “Kölner Stadtanzeiger”, a empresa assinou um contrato temporário com Schröder-Kim em junho do ano passado, até ao fim de 2023, a pedido do então ministro da Economia, Andreas Pinkwart.

A relação de Gerhard Schröder com o presidente russo, Vladimir Putin, tem levantado diversas questões, nomeadamente dentro do Partido Social Democrata (SPD), onde já surgiram diversas iniciativas para a sua exclusão do estatuto de militante, enquanto o Parlamento alemão já lhe retirou o subsídio que cobria as despesas de representação e de escritório.

O antigo chanceler, no poder entre 1998 e 2005, defende desde sempre a relação entre a Alemanha e a Rússia, e continuou as suas relações com Putin mesmo depois da invasão da Ucrânia.