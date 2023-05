Direita italiana consolida-se nas eleições locais mas terá de enfrentar segundas voltas

A coligação de direita que governa atualmente a Itália confirmou a sua predominância nas eleições locais, embora tenha de enfrentar algumas segundas voltas e ainda não seja certa a vitória na única capital regional em jogo, Ancona. A direita italiana manterá algumas comunas de cidades importantes como Imparia ou Treviso e está a caminho de conquistar a única capital regional em discussão, Ancona. Em outros locais, no entanto, será necessário uma segunda volta até ao final do mês, noticiou a agência Efe.

As eleições em 595 municípios, entre estas treze capitais, voltaram a ser marcadas por uma queda na participação - 59,03% - dois pontos a menos do que nas anteriores de 2018 - 61,22% -, segundo dados do Ministério do Interior italiano.

Estas eleições locais representam um termómetro eleitoral para a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à frente do Governo de direita desde outubro, em coligação com a extrema-direita de Matteo Salvini e o conservador Silvio Berlusconi. Também servem como teste para a nova líder do Partido Democrata (PD), Elly Schlein, eleito no final de fevereiro.

Com a contagem ainda em aberto em quase todos os locais, desde o encerramento das mesas de voto às 15h00 (14h00 em Lisboa), as atenções estão voltadas especialmente para a única capital regional em jogo, Ancona (centro), bem como em doze capitais de província: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena (norte), Terni, Latina, Teramo (centro) e Brindisi (sul). Em muitas destas será necessário uma segunda volta, porque não há maiorias, que decorrerão em 28 e 29 de maio.

Por enquanto, segundo os primeiros dados, a direita revalidará o seu mandato em Treviso, Imparia e Sondrio. Também baterá a esquerda do PD e Movimento Cinco Estrelas em Latina, onde a candidata de direita, Matilde Eleonora Celentano, tem forte vantagem, com 70,3%.

O mesmo pode acontecer em Ancona, onde o candidato conservador Daniele Silvetti pode terminar com o tradicional domínio de esquerda (com cerca de metade dos votos apurados, lidera com 45,8%, o que exigirá uma segunda volta).

Um dos objetivos da nova líder do PD era reconquistar dois redutos de esquerda que caíram para Salvini em 2018, Pisa e Siena, na Toscana, tendo alcançado isso parcialmente. Na primeira, a candidata de direita está na frente com 50,6%, o que seria suficiente para revalidar o mandato, mas na segunda, a candidata progressista Anna Ferretti é a favorita com 40,7% dos votos.

A esquerda já pode contar com a manutenção do poder na Lombardia Brescia, com 54,9% com a votação quase concluída e também em Teramo, com vantagem de 52,8%. O cenário ainda não é claro noutras capitais provinciais, onde até agora não há um vencedor claro e deverá haver segunda volta.

Vicenza é um dos casos, com os candidatos de direita e esquerda praticamente empatados em 45%, bem como Brindisi, onde a aposta da direita está na frente mas com 42,7%, ainda longe da maioria e em Massa, governado até hoje pela frente progressista, mas onde o candidato de direita é atualmente o mais votado com 34,3%.