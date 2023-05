António Vitorino desiste após perder primeira ronda da corrida pela Organização Internacional para as Migrações

Depois de perder a primeira ronda da eleição do novo diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), o português António Vitorino, atual titular do cargo retirou a sua recandidatura, avançou o “Público”. Segundo a agência Lusa, a nova diretora-geral. é Amy Pope, dos Estados Unidos.

É este o resultado de uma corrida invulgar ao cargo, que envolveu tensão diplomática: de um lado estava Washington, do outro Bruxelas. A eleição faz-se por voto secreto e começou esta segunda-feira de manhã.

Marcelo elogia Vitorino

O Presidente da República português deixou uma mensagem a felicitar Vitorino pelo trabalho que desenvolveu à frente da organização, desde 2019, “que se traduziu no significativo alargamento do apoio da OIM a dezenas de milhões de migrantes à volta do mundo”.

“Felicito por isso o Dr. António Vitorino por aquele excelente trabalho, certo de que terá mais oportunidades de pôr a suas capacidades pessoais e profissionais do serviço de Portugal e do Mundo”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa.

A OIM procura que os movimentos migratórios sejam feitos com humanidade e de forma organizada, dá apoio humanitário e promove cooperação internacional. Está presente em mais de 100 países, e conta com 175 Estados-membros.