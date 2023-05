A covid (quase) fez esquecer o muro dos Estados Unidos contra os migrantes, mas ele vai ‘gritar’ à meia-noite

Ciudad Juárez é uma das cidades mais violentas do mundo. A metrópole na fronteira do México com os Estados Unidos é local de passagem (quase) obrigatória para as centenas de migrantes que todos os dias tentam uma nova vida no Eldorado americano.

Muitos esbarram no muro com mais de 3000 quilómetros e não conseguem atravessar a fronteira, outros morrem pelo caminho, há famílias que se separam. A legislação mudou à meia-noite desta quinta-feira (madrugada em Portugal) e os mais de 150 mil migrantes latinos que estão no México temem pelo futuro. A atual lei não os protege, mas eles receiam o que virá depois.

Para já, sabe-se que o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, fez um aviso aos migrantes que estão a caminho da a fronteira: “A fronteira não está aberta, não foi aberta e não vai ser aberta depois de 11 de maio”, cita a CNN no seu site.