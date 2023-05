António Guterres recebe Prémio Carlos V numa cerimónia que junta Marcelo e Costa

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, recebe nesta terça-feira o Prémio Europeu Carlos V, no Mosteiro de Yuste, em Espanha, numa cerimónia que tem como “presidente de honra” o Rei Felipe VI.

É-lhe atribuído este prémio “pela sua acreditada, ampla e longa trajetória de vida dedicada ao compromisso social, ao processo de construção europeia, à promoção do multilateralismo e à dignidade humana como núcleo do seu trabalho, abordando desafios e crises globais”, de acordo com o júri.

O Prémio Europeu Carlos V reconhece o trabalho de "pessoas, organizações, projetos ou iniciativas que contribuíram para o conhecimento geral e o engrandecimento dos valores culturais, sociais, científicos e históricos da Europa, assim como para o processo de construção e integração europeia", segundo a Fundação da Academia Europeia e Iberoamericana de Yuste, que o atribui.

“Com o seu trabalho tenaz impulsionou ações para responder à pandemia da covid-19, à guerra na Ucrânia, para abordar a emergência climática e para conseguir reformas ambiciosas para enfrentar os desafios do século XXI”.