Nove mortos após tiroteio num centro comercial nos EUA

O chefe dos bombeiros de Allen, Jonathan Boyd, esclareceu que sete pessoas, incluindo o atirador, morreram no local. Nove vítimas foram levadas para hospitais da região, e duas delas acabaram por morrer. Segundo a Reuters, a Medical City Healthcare, que gere 16 hospitais na zona, afirmou num comunicado que os seus centros de trauma estavam a tratar oito das vítimas feridas, com idades compreendidas entre os 5 e os 61 anos.

O atirador, que as autoridades pensam ter agido sozinho e cujo motivo ainda não é conhecido, foi morto por um agente da polícia após ter começado a disparar no exterior do centro comercial, disse o chefe da polícia da cidade, Brian Harvey, numa conferência de imprensa.

Tarakram Nunna, 25 anos, e Ramakrishna Mullapudi, 26 anos, disseram ter visto três pessoas imobilizadas no chão, incluindo uma que parecia ser um agente da polícia e outra que parecia ser um segurança do centro comercial.

Outro cliente, Sharkie Mouli, 24 anos, disse que se escondeu numa loja durante o tiroteio. Quando saiu, viu o que parecia ser um agente da polícia inconsciente deitado ao lado de outra pessoa inconsciente no exterior de uma loja do outlet. "Vi a arma dele caída mesmo ao lado dele e um tipo que estava a desmaiar mesmo ao lado dele", disse Mouli.

Stan e Mary Ann Greene estavam a passear numa loja de roupa desportiva quando o tiroteio começou. "Tínhamos acabado de entrar, apenas alguns minutos antes, e ouvimos um monte de disparos", disse Mary Ann Greene à Associated Press (AP).

O The Guardian escreve que Maxwell Gum, funcionário da Wetzel's Pretzels, contou que estava na sua pausa para almoço quando uma família com um inglês limitado entrou a correr nas traseiras da loja, alertando para os disparos enquanto se ouvia o som de tiros ao fundo. Levou a família para o longo corredor de entregas que passa por trás das lojas do centro comercial, esperando que fosse um sítio seguro para se esconderem, mas encontraram o caos. "Havia provavelmente umas 300 pessoas a entrar por todas as portas", disse Gum. "As pessoas estavam a passar-se, estávamos a ouvir gritos".

O Texas permite que os seus residentes tenham armas legalmente sem precisarem de licença ou treino. Em agosto passado, um juiz federal anulou uma lei do Texas que aumentava a idade legal para o porte de armas de 18 para 21 anos.

O The Guardian recorda que os tiroteios em massa tornaram-se comuns nos EUA, com pelo menos 198 até agora em 2023, o maior número nesta altura do ano desde pelo menos 2016, de acordo com o Gun Violence Archive. A organização sem fins lucrativos define um tiroteio em massa como aquele em que quatro ou mais vítimas são feridas, ou mortas.