“E agora o meu mar é um cemitério e dói-me muito”. Entrevista a Pietro Bartolo, o “médico dos migrantes” que agora é eurodeputado

Pietro Bartolo nasceu em Lampedusa, a ilha italiana que fica mais perto da costa leste do continente africano do que de Roma e onde há várias décadas desembarcam pessoas desesperadas. Foi médico de migrantes e lampedusanos com a mesma dedicação, escreveu livros, realizou filmes, abriu a sua casa a jovens refugiados que viveram anos com ele. Agora é eurodeputado, a mais recente etapa de luta que o acompanha há 25 anos. Passa a vida na estrada, a falar em escolas secundárias, universidades, empresas, conferências internacionais, sempre com as suas frases poéticas sobre o mar que lhe deu vida e agora só traz a morte. O mar é o mesmo, diz sempre, nós é que mudámos e fizemos dele uma parede.

O chamado novo pacto para as migrações na União Europeia (UE) está a ser discutido há anos, mas vai finalmente ser discutido no Conselho da Europa. Está satisfeito com o texto aprovado pelos eurodeputados, ou, como tem sempre sido a sua posição, a solidariedade volta a não ficar assegurada?

Bom, o que foi aprovado foi também aprovado com o meu consentimento. Foram dois anos de intenso trabalho político e técnico e, obviamente, muitos deputados partiram para a discussão em pontos totalmente opostos do debate. Gostava que tivéssemos ido mais longe, mas sei que na política é preciso encontrar compromissos. Foi importante termos conseguido eliminar da proposta o mecanismo de ajuda à repatriação [através do qual, numa versão anterior do Pacto, um Estado-membro que não quisesse receber pessoas podia antes ajudar à sua repatriação, como ‘equivalente’], que era profundamente problemática em termos de respeito pelos direitos humanos. Também conseguimos aprovar uma alínea que diz que em caso de emergência migratória num determinado país da UE, o Executivo comunitário pode autorizar um mecanismo que obriga outros Estados-membros e receber 80% dos beneficiários ou requerentes de proteção internacional. Portanto, não é automático, mas é obrigatório.

E depois há também a maior parede de todas, aquela que estas e outras leis europeias transformaram numa parede mortal: o mar, o meu mar, o mar de Itália e de Lampedusa (…).

Muitos países europeus, incluindo os que têm Governos considerados de centro-esquerda, como Espanha, Lituânia, Dinamarca, têm adotado posições duras contra a entrada de migrantes. Isto para não falarmos da Grécia, de Itália, que já há muito se queixam das leis de gestão de migrações na UE, por serem prejudiciais para os países com mais chegadas. Depois de 30 anos a ajudar migrantes na ilha de Lampedusa, como é que vê este apertar das leis?

Muito negativamente, como seria de esperar devido precisamente a essa experiência de muitos anos a ver gente a chegar. Vemos em Itália a aprovação de coisas tão contrárias aos direitos humanos como a criação de infames centros de detenção, um em cada região, para prender pessoas. Pessoas sem crimes. A nossa primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, disse há poucos dias que apoia a medida do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, de enviar migrantes para o Ruanda. E isso é absolutamente imoral, inaceitável. Estas pessoas fazem milhares e milhares de quilómetros depois de meses ou anos de tortura e sofrimento, depois chegam à Europa, felizmente vivos, os que chegam vivos, e depois são transferidos o Ruanda.