Giorgia Meloni não canta “Bella Ciao”. Governo italiano desvaloriza 1º de Maio e fim do fascismo, e corta prestações aos mais pobres

No primeiro Dia do Trabalhador desde que está no poder, o Governo italiano reuniu-se para aprovar um decreto com medidas para subir os salários. Estes crescerão, em média, 65 euros brutos por mês, mas só até dezembro. Ao mesmo tempo, a primeira-ministra Giorgia Meloni suprime um “rendimento de cidadania”, semelhante ao rendimento social de inserção, que favorecia um milhão de famílias.

A decisão do Executivo ­— de aliança entre direita radical e direita tradicional — foi anunciada solenemente, num insólito vídeo on the road de 3 minutos e 34 segundos de duração. Meloni, que prefere ser tratada por “o” presidente do Conselho, percorre salas e corredores da sede do Governo para ilustrar “o maior corte de impostos sobre o trabalho das últimas décadas”.