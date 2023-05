Pub britânico obrigado a encerrar após ser boicotado devido à sua coleção de bonecas racista

Agora, duas das suas principais fornecedores, as cervejeiras Carlsberg e Heineken, decidiram boicotar o "The White Hart" porque não querem ver o seu nome associado ao pub, deixando Benice Ryley, uma das donas, sem qualquer alternativa senão encerrar o espaço, referiu a cidadã britânica numa entrevista ao site Thurrock Nub News .

A razão por detrás da polémica? Uma coleção de bonecas ‘golliwog’ - um termo que remete para os livros infantis da escritora e ilustradora Florence Kate Upton, que, no final do século XIX, criou uma série de personagens inspiradas na tradição da ‘blackface’ que são hoje tidas como caricaturas racistas de pessoas de raça negra.

Um pub no condado britânico de Essex, situado no sul do país, foi obrigado a fechar ao público depois de ter sido envolvido numa tempestade mediática motivada por acusações de racismo, avançou o jornal “ The Guardian” .

O caso veio inicialmente a público a 4 de abril deste ano, quando a polícia de Essex confiscou a coleção de bonecas em resposta a uma acusação de crime de ódio apresentada em fevereiro. Duas semanas depois, o “The White Hart” foi vandalizado com graffiti e cinco janelas foram partidas, o que não impediu os donos de substituírem os objetos confiscados por uma nova coleção, parte dela oferecida por apoiantes.

A controvérsia adensou-se a 9 de abril quando foi noticiado que Suella Braverman, a ministra do Interior do Reino Unido, criticou as autoridades de Essex ao dizer que a polícia se devia dedicar a combater crimes mais graves e “não se devia envolver nestas tolices”. Como notou o “Guardian”, a força policial de Essex negou ter recebido qualquer contacto por parte da ministra do Interior.

Na entrevista ao Thurrock Nub News, Ryley rejeitou as acusações de racismo, notando que quem não gostasse das bonecas, “não precisava de entrar” no seu pub. “Se as pessoas pensam que as bonecas são parecidas com elas, são elas que têm um problema,” disse. “Estou chateada pelas minhas bonecas terem sido levadas. Não estavam a fazer mal nenhum. Se as pessoas não gostam delas, não precisavam de entrar pela minha porta.”