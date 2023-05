Centenas de feridos no Primeiro de Maio em França. Um dia de protestos pela mão dos socorristas voluntários

Quando Roger Delaire se levantou, às 2h30 da manhã de 1 de maio, já sabia que não estaria de volta a casa a tempo da hora do jantar. Desde 2018, ano em que se juntou ao coletivo Street Medics, este socorrista francês de 52 anos intervém voluntariamente em várias manifestações, para acudir aos feridos.

Da mesma forma, segunda-feira, deslocou-se até Paris para acompanhar o cortejo do Dia do Trabalhador, o 20º em que participa desde o início do ano. Equipado com capacete, máscara de gás e um kit salva-vidas, Delaire disse saber com o que contar: “O costume é gás lacrimogéneo, golpes de matracas, às vezes pés ou mãos arrancadas...”, enumerou o socorrista ao Expresso.