Lituânia aprova lei que permite expulsar migrantes antes que possam pedir asilo

O fenómeno dos reenvios ilegais de migrantes existe há muitos anos, em todas as fronteiras do mundo que separam a paz da guerra, a fome do emprego. Tanto a lei internacional como a europeia proíbem a prática, conhecida como pushbacks, literalmente “empurrar de volta”, mas ela continua e é cada vez mais frequente na União Europeia (UE), sobretudo nas fronteiras externas.

Um estudo recente da associa­ção belga 11.11.11, que coligiu relatórios de outras organizações não-governamentais que recolhem relatos de quem foi devolvido à procedência sem possibilidade de pedir asilo, mostra que só em 2022 foram devolvidas 225.533 pessoas, quase 600 por dia.