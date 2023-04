Sri Lanka: “Protestos podem emergir de novo se as pessoas se aperceberem de que esta solução do FMI não vai funcionar”

EPA / CHAMILA KARUNARATHNE

Com Ranil Wickremesinghe a liderar o Sri Lanka, o país viu as eleições autárquicas adiadas uma e outra vez, até não haver nova data em vista. O Governo — que negociou um resgate económico de quase 3000 milhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional — alega falta de fundos. O economista político Ahilan Kadirgamar avisa que o país vive “uma situação insustentável”

