Juan Carlos I, em tempos ‘tramado’ por uma caçada ao elefante, aponta ao urso de Madrid... mas é só uma rábula artística

“Sinto muito. Enganei-me. Não voltará a acontecer” Foi há onze anos e nove dias que Juan Carlos de Borbón, então rei de Espanha, surpreendeu o país ao pedir desculpa por ter ido caçar elefantes no Botsuana enquanto os seus súbditos aguentavam as agruras da crise económica. Esta terça-feira o agora ex-monarca (abdicou em 2014) viu recordada a paixão cinegética ao ver-se retratado em poliuretano, na Porta do Sol — a praça mais central de Madrid —, a apontar uma espingarda ao “Urso e Medronho”, escultura que é símbolo da capital.

Em 2006, o jornal russo “Kommersant” divulgou uma carta de um guarda florestal que assegurava que Juan Carlos matara um urso em cativeiro, em Vologda. Sem o então rei saber, o animal, de nome Mitrofan, fora embebedado com um cocktail de vodca e mel e apresentado como selvagem, quando estava amestrado. Terá morrido ao primeiro disparo.

Dez minutos de fama

Agora, 17 anos mais tarde, a instalação de Miranda — que nunca antes visitara Madrid — não esteve mais de dez minutos na Porta do Sol, o suficiente para transeuntes tirarem selfies com o ex-rei fictício. O autor terá estudado com cuidado as câmaras de vigilância da praça e as mudanças de turno dos polícias para conseguir colocá-la ali. A escultura do Urso e Medronho mudou recentemente de localização na praça, no âmbito de uma remodelação da mesma.

Feita à mão e pintada a óleo para imitar a cor do bronze, a estátua de Juan Carlos tem uma mensagem. “Se ele pode matar o símbolo de Madrid, poderia abater qualquer um”, declarou Miranda ao jornal digital. Acredita que “o gabinete de algum fascista” seria morada ideal para a sua obra, que descreve como contendo “violência, mas também humor absurdo e negro”.