Espanha e Brasil: Guerra, guerra, negócios à parte

“O Brasil voltou.” Luiz Inácio Lula da Silva repetiu este mote com insistência perante interlocutores políticos, sociais e económicos durante a sua visita oficial de dois dias a Espanha. A viagem, que se seguiu à deslocação a Portugal, terminou quarta-feira à noite..

Os encontros com representantes do Governo, o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o rei Filipe VI mostraram que há grandes sintonias e propósitos de acordo, em paralelo com importantes divergências entre Espanha e Brasil sobre a guerra de Ucrânia, em que Lula procura desempenhar um papel de construtor da paz. Depois dos anos de obscurantismo em que Jair Bolsonaro chefiou a potência sul-americana, o Presidente brasileiro compromete-se firmemente a “reconstruir tudo o que a extrema-direita destruiu em quatro anos”.