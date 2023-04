A China está a ser acusada de controlar o que é e não é publicado sobre as origens do covid-19. O que é que realmente se passou?

O fluxo de notícias sobre o caso de Li Wenliang foi impossível de conter. É esse o momento que marca o primeiro alerta, dentro e fora da China, é aí que começam a surgir as primeiras dúvidas sobre o nível de partilha de informação científica das autoridades chinesas com o resto do mundo, onde dezenas de laboratórios começam as suas próprias investigações sobre a covid-19 e precisavam de informação vinda da China para poderem desenvolver investigação e potenciais tratamentos.

Apesar de ser possível que uma revista aceite retirar da internet algum artigo, por exemplo quando as conclusões são alcançadas com base em dados que afinal estavam errados, a análise do jornal norte-americano mostra que os pedidos de revisão prende-se quase todos com questões relacionadas com ou com os dados que remetem para o momento em que o vírus começou a passar de humanos para humanos (algo que o Governo em Pequim começou por negar que estivesse a acontecer) e com as condições de trabalho de médicos e enfermeiros.

A questão da desinformação voltou a ser falada recentemente, quando um grupo de cientistas de vários países descobriu que as sequências genéticas que os próprios virologistas chineses tinham identificado em janeiro de 2020 no mercado de Wuhan tinham sido mantidas em segredo durante três anos. Esses dados mostram que, no mesmo local do mercado de Wuhan foram encontrados marcadores genéticos de guaxinins sobrepostos a material genético consistente com o que hoje conhecemos sobre as primeiras variantes do então novo coronavírus. Esta descoberta dá peso à tese de que o vírus passou para os humanos através do contacto com animais vendidos ilegalmente na China.

O grupo que alertou para estes dados já classificou a sonegação de informação como “indesculpável”. A China, por outro lado, considerou as críticas “intoleráveis”.

E se?

Não existem, até agora, dados que possam provar qualquer uma das várias teorias que proliferam pela internet sobre a origem do vírus. Os cientistas ocidentais considerados sérios tendem a afastam-se de teorias sinofóbicas, mas criticam o tempo que as autoridades chinesas demoraram a declarar o surto, a tratar o que já sabiam ser muito sério, como um facto relevante para o todo o mundo.

“A informação na China é reescrita, não só nesta questão da covid-19, mas em várias outras, com claros propósitos políticos, há uma maquilhagem da imagem do partido”, começa por dizer Jorge Tavares da Silva, docente do mestrado em Estudos Chineses da Universidade de Aveiro e um dos fundadores do Observatório da China, numa referência ao Partido Comunista da China, que domina todas as esferas da vida pública.