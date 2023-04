Borrell envia recado a Lula: esforço honesto de paz exige ir a Kiev

Com o presidente do Brasil ainda em solo europeu, são para ele os recados do alto representante da UE para a Política Externa. É que se Lula quer a paz, o conselho de Josep Borrell é para que vá à Ucrânia: "Para um esforço honesto de paz, credível, é preciso falar com Kiev e ir lá ver as agressões com os próprios olhos, e através dos olhos dos que estão a ser bombardeados".

O chefe da diplomacia europeia não vê justificação nos comentários recentes de Lula da Silva, nem com nas críticas recentes ao apoio militar que a UE tem dado a Kiev. Ainda este sábado, em Lisboa, o Presidente brasileiro dizia que o Brasil não só não queria participar na guerra, como se seria responsável pelas mortes (russas) com hipotéticas armas que Brasília viesse a enviar para a Ucrânia. Um claro recado para os europeus.

"A Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar", repetiu ainda ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa. Só que a frase de Lula fere os nervos europeus. "Não podemos aceitar esta abordagem benevolente de que um não quer parar e outro também não", contrapõe Borrell. "As coisas não são assim. A Rússia não quer parar a invasão e a Ucrânia tem de continuar a defender-se", argumentou aos jornalistas.

Sem dizer o nome Lula, a mensagem estava mais do que clara quando se referiu às recentes "ideias de paz lançadas pela China e Brasil". Ou seja, o espanhol não ficou convencido com o que ouviu este fim-de-semana em Lisboa, quando Lula admitiu saber a diferença entre invasor e invadido.

Para o Presidente brasileiro há ainda mais um recado, pelos sucessivos apelos que tem feito à paz. "Onde estavam estes apelos quando a Rússia estava a amontar tropas nas fronteiras?", pergunta Borrell. Do ponto de vista de Bruxelas, adianta um alto responsável europeu, não é inocente que os apelos do Brasil cheguem numa altura em que a Ucrânia prepara a contraofensiva e em que a Rússia poderá ser obrigada a recuar.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros estiveram esta segunda-feira reunidos no Luxemburgo - João Gomes Cravinho ficou em Lisboa - para discutir a situação na Ucrânia e o envio de um milhão de munições que está ainda para implementar.

O acordo foi fechado há semanas e inclui a compra conjunta pelos Europeus. Porém, os Estados Membros têm divergido na implementação. A França lidera os que consideram que os contratos têm de ficar na UE, o que tem atrasado as negociações (e pode atrasar as entregas).

Numa intervenção por videoconferência, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmyro Kuleba voltou a mostrar impaciência e a pedir aos 27 que acelerem o passo. "Exortei-os a adotarem o mais rapidamente possível as novas decisões necessárias. Não há atalhos para a paz, a menos que o exército russo seja derrotado", escreveu na rede Social Twitter. "Chegará o momento de usar luvas diplomáticas brancas. Mas primeiro temos de fornecer cartuchos suficientes para as mãos cansadas dos nossos soldados".

UE satisfeita com explicações de Pequim

A China era o segundo tema difícil da reunião. Não só pela complexa discussão estratégica sobre o que deve passar a ser a relação UE-China, mas também devido às polémicas declarações recentes do embaixador chinês em França. Num entrevista a um canal francês, questionou a independência e soberania dos países da ex-união soviética, rejeitando-a à luz do direito internacional. Comentários inaceitáveis, desde logo para os três países bálticos - Letónia, Estónia, Lituânia - que são hoje membros da UE e da NATO.

"O importante, quero assinalar, é que Pequim se distanciou das declarações inaceitáveis do embaixador em Paris. Isto é uma boa notícia", disse Josep Borrell na conferência de imprensa final, afastando a necessidade de mais esclarecimentos e gestos do Governo chinês, como seria o afastamento do embaixador Lu Shaye.

A entrevista polémica é de sexta-feira, mas só esta segunda, com os ministros já no Luxemburgo, é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês reagiu. Através de uma porta-voz, garantiu que a posição oficial chinesa é que o país "respeita o estatuto de Estados Membros, soberanos após a dissolução da União Soviética".

Bruxelas mostra-se satisfeita com as explicações de uma porta-voz - e não de um ministro ou do próprio embaixador - numa altura em que repensa a estratégia e o futuro da relação com a China.