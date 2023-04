Música, rosas e gente numa manifestação de amor aos livros: é o dia de Sant Jordi em Barcelona

Europa Press News

Há rosas vermelhas à espera de quem as compre, ofereça ou receba, livros que querem o mesmo, autores que dão autógrafos, leitores que os esperam em filas. É a grande festa do livro em Barcelona, onde quase tudo é permitido e as Ramblas são só dos peões - com a circulação interdita a bicicletas e trotinetas para evitar acidentes. Há risos, abraços, cerveja e música, milhares de pessoas nas ruas, monumentos e edifícios governamentais de portas abertas para celebrar o dia da língua e da cultura catalã

Há uma hora