Resgatado do mar da China navio que se afundou em 1942 com mais de 1.000 prisioneiros de guerra

Esta é uma memória que acaba de ser resgatada das águas profundas do mar da China Meridional. Foi o pior desastre marítimo da Austrália: um submarino dos EUA torpedeou o navio sem saber que estava cheio de prisioneiros capturados em Papua Nova Guiné. Esse incidente provocou o afundamento do “Montevideo Maru”, em julho de 1942.

A embarcação transportava aproximadamente 1.060 prisioneiros de cerca de 16 países, incluindo 850 militares australianos, do antigo território australiano da Nova Guiné para o que era então a ilha de Hainan ocupada pelos japoneses, recorda a CNN.

O Montevideo Maru foi agora descoberto na costa noroeste da ilha de Luzon, nas Filipinas, a uma profundidade de mais de 4.000 metros (13.000 pés) no Mar da China Meridional, confirmou o vice-primeiro-ministro australiano Richard Marles num vídeo que postou no sábado na sua conta de Twitter.

A descoberta encerrou “um dos capítulos mais trágicos da história marítima da Austrália”, afirmou. E depois disse: “A ausência de uma localização do Montevideo Maru representa um problema inacabado para as famílias daqueles que perderam a vida.”

As autoridades australianas elogiaram aqueles que participaram na busca, incluindo especialistas em pesquisa em alto mar e membros das forças armadas australianas, agradecendo-lhes por fecharem aqueles que perderam entes queridos 81 anos antes.

“Quero agradecer à equipe Silentworld e aos pesquisadores dedicados, incluindo a equipe Unrecovered War Casualties do Exército, que nunca perdeu a esperança de encontrar o local de descanso final do Montevideo Maru”, considerou também o chefe do exército australiano, tenente-general Simon Stuart. “Uma perda como esta atravessa décadas e lembra-nos o custo humano do conflito. Para que não esqueçamos”, acrescentou Stuart.

“O esforço extraordinário por trás da descoberta fala pela verdade duradoura da solene promessa nacional da Austrália de sempre lembrar e honrar aqueles que serviram o nosso país. Este é o coração e o espírito de Lest We Forget”, escreveu o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese.

O capitão Roger Turner, especialista técnico da equipe de busca, disse à BBC que "agora é um túmulo de guerra, é um túmulo que deve ser tratado com o devido respeito". O mais próximo que chegou do naufrágio foi 45 metros, explicou. "Foi um momento de emoção ver as imagens do navio, as tampas das escotilhas fechadas onde os prisioneiros eram mantidos durante a viagem."

O naufrágio não será perturbado - restos humanos ou artefatos não serão removidos, garantiu a Silentworld. A esse propósito, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, declarou: "finalmente, o local de descanso das almas perdidas do Montevideo Maru foi encontrado". E acrescentou, ainda: "Esperamos que as notícias de hoje tragam algum conforto aos entes queridos que mantiveram uma longa vigília".

O navio foi afundado por torpedos do USS Sturgeon e afundou-se rapidamente. Falando por telefone da embarcação de busca, o capitão Turner disse que, após ser atingido, o Montevideo Maru assumiu um ângulo acentuado em seis minutos e desapareceu sob as ondas em 11 minutos. Apenas três botes salva-vidas foram lançados e 102 tripulantes e guardas japoneses remaram para as Filipinas, escreveu a BBC.

O diretor do Silentworld, John Mullen, acrescentou que as famílias "esperaram anos por notícias dos seus entes queridos desaparecidos". E adiantou: “Hoje, ao encontrar a embarcação, esperamos encerrar este capítulo que envolveu muitas famílias devastadas por este terrível desastre.”