O pássaro azul voa cada vez mais baixo: caos, abandonos e contas falsas no primeiro dia do “Twitter Blue”

Esta mudança de políticas surge com a entrada do novo proprietário, que comunicou estar determinado a usar todos os meios necessários para tornar esta rede social mais lucrativa. Neste caso, tentando forçar os utilizadores a pagar por serviços de validação das contas que antes eram gratuitos.

O novo sistema pago é permeável a vários riscos, entre os quais a imitação de contas governamentais, a remoção de rótulos usados ​​anteriormente para identificar a propaganda chinesa e russa e uma corrida da empresa para reverificar individualmente certas figuras importantes, como o Papa Francisco. Isto soma-se ao fracasso na angariação de novas pessoas para se inscreverem no serviço pago, objetivo que as mudanças deveriam promover.

Vários utilizadores proeminentes do Twitter, incluindo LeBron James, William Shatner e Stephen King, também se recusaram a pagar para manter seus crachás de verificação, levando Musk a intervir pessoalmente. Parecendo sentir os problemas que poderiam surgir se esses utilizadores não fossem verificados, Musk disse, na quinta-feira, que pagaria do próprio bolso para garantir que os perfis de James, Shatner e King continuassem a ser verificados, explica a estação de televisão.

Muitos utilizadores estão a aproveitar as mudanças e as fragilidades que implicam para alterar as fotos de perfil e os nomes, tentando passar por figuras conhecidas, do CEO da Amazon, Jeff Bezos, ao falecido senador do Arizona, John McCain, adianta o “The Guardian”. Outros utilizadores da rede social publicaram tweets falsos, fazendo-se passar por contas de notícias legítimas para espalhar desinformação e, até, fazer troça de Musk.

As atuais validações incluem uma mensagem ‘pop-up’ informando que a conta “é verificada porque os titulares se inscreveram no ‘Twitter Blue’ e o seu número de telefone foi verificado”. Mas a situação é alvo de críticas, porque verificar um número de telefone significa apenas que o utilizador tem esse número e provou ter acesso a ele, mas não confirma a identidade da pessoa, levantando preocupações sobre a veracidade das contas.

A facilidade com que os utilizadores podem conseguir passar por organizações e figuras legítimas levantou preocupações de que o Twitter pudesse perder a característica de plataforma adequada para obter informações precisas e atualizadas de fontes autênticas, inclusive em situações de emergência.

Contas falsas que alegam representar a presidente da Câmara de Chicago, Lori Lightfoot, o Departamento de Transporte de Chicago e o Departamento de Transporte de Illinois começaram a compartilhar mensagens na sexta-feira, alegando falsamente que a Lake Shore Drive da cidade – uma importante via – fecharia para o tráfego privado a partir do próximo mês, adianta o “The Guardian”.

As contas genuínas de Lightfoot e das agências de transporte não tinham qualquer marca de autenticidade na sexta-feira e o gabinete de Lightfoot anunciou estar ciente da existência de contas falsas e “a trabalhar com o Twitter para resolver o assunto”. Pelo menos uma das contas foi suspensa na sexta-feira.

Outras organizações afetadas disseram esperar mais clareza por parte dos responsáveis do Twitter, que reduziu drasticamente a sua equipe desde que Elon Musk comprou a empresa por 44 mil milhões de dólares no ano passado. Muitas das críticas referem que está a haver uma gestão “desleixada” e “incompetente”.

Enquanto isso, o Twitter continua a concretizar o programa de mudanças no seu funcionamento, exigindo aos anunciantes a inscrição no Twitter Blue para poderem continuar a exibir anúncios, num momento em que as receitas provenientes dos principais anunciantes do Twitter encolheram 65%.

Investigadores independentes observaram que apenas 28 novas contas se terão inscrito no Twitter Blue após as alterações desta semana, enquanto outro relatório colocou o número mais próximo de 400 novas contas. Uma empresa de desenvolvimento de software para o rastreio de redes sociais com sede em Berlim, revelou que menos de 5% das contas verificadas terão pago para aderir ao Twitter Blue, adianta, ainda, o “The Guardian”.