Dois tiroteios em Washington causam pelo menos oito feridos

Oito pessoas ficaram feridas na noite desta sexta-feira na sequência de dois tiroteios em Washington, informou neste sábado o departamento da polícia metropolitana, com as autoridades a suspeitarem que os incidentes estão relacionados. Foi o facto de os incidentes terem ocorrido na mesma área da cidade, mas em locais distintos, e num curto espaço de tempo, que levou a polícia a suspeitar que possam estar relacionados, embora se desconheça ainda o motivo.

Em conferência de imprensa um dos responsáveis dos serviços de patrulha da polícia metropolitana, Andre Wright, referiu que a polícia foi chamada a intervir após um alerta para disparos na rua Lebaum, por volta das 22h00 locais, tendo encontrado sete homens com ferimentos de bala, mas que não corriam perigo de vida. "Houve algum caos por causa do número de vítimas e entes queridos", referiu Wright citado pela AP.

Os polícias ainda se encontravam neste local quando receberam uma denúncia de um tiroteio na 2nd Street onde encontraram uma rapariga de 12 anos com ferimentos de bala nos membros inferiores. A maior parte dos feridos foi levada para hospitais, disse ainda o responsável policial.

As autoridades procuram agora um carro descrito por várias testemunhas na rua Lebaum, segundo as quais os atiradores "dispararam indiscriminadamente" sobre as pessoas quando passaram pelo quarteirão.

"Está uma ótima noite. Havia pessoas a divertirem-se e a passarem por esta rua e pela 2nd Street", disse Andre Wright, prometendo que as autoridades não vão ficar paradas perante a atitude dos que "por alguma razão pensam que não há problema em disparar contra vários indivíduos".