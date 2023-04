Ex-PM italiano Berlusconi permanece hospitalizado mas está a melhorar lentamente

O estado de saúde do antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, hospitalizado em Milão desde 5 de abril, está a melhorar lentamente, anunciaram hoje os seus médicos.

"O quadro clínico (...) de Silvio Berlusconi parece estar a melhorar lenta mas gradualmente", indicou o hospital San Raffaele, em Milão (norte de Itália), num comunicado.

O político e magnata italiano, de 86 anos, sofre de leucemia e foi internado de urgência no passado dia 5 de abril, devido a uma infeção pulmonar, tendo saído da unidade de cuidados intensivos no passado domingo.

Berlusconi, que já esteve hospitalizado em diversas ocasiões e foi submetido a várias operações nos últimos anos, tinha estado internado no hospital San Raffaele no final de março. Na altura, foi divulgado que o ex-primeiro-ministro italiano estava a efetuar "exames médicos".

A opinião pública em Itália especula há vários dias sobre o estado de saúde de Berlusconi, uma figura incontornável da sociedade italiana.

Três vezes primeiro-ministro do país e líder do partido político Forza Italia (parceiro do atual Governo), Berlusconi é igualmente proprietário da maior rede de televisão comercial em Itália e do grupo de 'media' Mediaset, um dos impérios da comunicação social mais importantes de Itália e da Europa, entre outras grandes empresas da economia italiana.

Constantemente acompanhado pela família, Berlusconi tem recebido várias visitas, entre elas, observou a agência noticiosa espanhola EFE, a do presidente da Mediaset, Fedele Confalonieri.

Desde que entrou no hospital, Berlusconi também contactou líderes do seu partido e aliados no Governo, como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o vice-presidente e ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini.