Lei contra "propaganda homossexual": Bolshoi cancela ballet "Nureyev"

O ballet "Nureyev", do conceituado diretor russo Kirill Serebrennikov, foi retirado do Teatro Bolshoi, em Moscovo, em conformidade com a lei que proíbe a "propaganda homossexual", anunciou esta quarta-feira o diretor-geral desta instituição cultural, Vladimir Urin. "O ballet de Nureyev foi retirado do repertório devido à lei (...) que estabelece de forma absolutamente inequívoca os temas ligados à propaganda de valores não tradicionais", afirmou, citado pela agência russa Interfax.

Vladimir Urin salientou que o Bolshoi tomou esta decisão assim que a lei foi assinada pelo Presidente russo Vladimir Putin, em dezembro de 2022. O espetáculo de dança que conta a história da vida do famoso bailarino russo Rudolf Nureyev estreou-se a 17 de dezembro de 2017.

Dirigido por Kirill Serebrennikov, o bailado gerou intensa controvérsia na Rússia e, em várias ocasiões, houve relatos do cancelamento do espetáculo, que foram desmentidos pelo Teatro Bolshoi até hoje. Em particular, os seus detratores criticavam o desenho do cenário, que mostrava um nu em grande escala do bailarino, bem como as constantes referências à sua homossexualidade.

Rudolf Nureyev (1938-1993) formou-se na Academia de Ballet de Vaganova (Leningrado) em 1958, após o que entrou para o Teatro de Ópera e Ballet Kirov (atual Teatro Mariinski), na, então, cidade de Leningrado (hoje São Petersburgo), onde se destacou pelo seu talento particular.

Em 1961, durante uma digressão em Paris, decidiu desertar da União Soviética, pelo que foi condenado à revelia a sete anos de prisão pelo crime de traição à pátria. Contudo, não só conseguiu consolidar a sua carreira na Europa, como também se tornou um dos bailarinos mais aclamados do século XX.

Na sua vida pessoal, Nureyev esteve romanticamente envolvido durante 25 anos com o bailarino e coreógrafo dinamarquês Erik Bruhn até à sua morte em 1986, após o que levou uma vida sexual promíscua e contraiu o VIH.

A lei que proíbe a "propaganda de relações sexuais não tradicionais", a pedofilia e mudança de sexo nos meios de comunicação, Internet, publicidade, literatura e cinema, introduz multas até 10 milhões de rublos (160.500 euros) para quem violar a legislação. A legislação estendeu a proibição anteriormente existente de "propaganda LGBTQ+" entre menores aos adultos e inclui a pedofilia e os apelos à mudança de sexo entre adolescentes.

A lei tem sido fortemente criticada por associações LGBTQ+ e organizações de direitos humanos como a Amnistia Internacional (AI), que alegam que irá aumentar a homofobia com a permissão do Estado russo e atingir um nível totalmente novo.