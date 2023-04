Incêndio em Hospital de Pequim causa pelo menos 21 mortos

Um incêndio num hospital em Pequim vitimou pelo menos 21 pessoas e obrigou à evacuação das instalações, tendo sido retirados 71 pacientes, noticiou a imprensa oficial chinesa. De acordo com o jornal estatal “Global Times”, o incêndio no hospital Changfeng, no sudoeste da capital, começou às 12h57 locais (4h57 em Lisboa).

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas cerca de meia hora depois, embora a operação de resgate tenha durado aproximadamente duas horas. De acordo com o último balanço das autoridades, vinte e uma pessoas morreram e 71 pacientes foram retirados e levados para outros centros hospitalares.

Até ao momento, as causas do incêndio são desconhecidas e a investigação continua em andamento.