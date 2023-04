EUA oferecem recompensa por informações sobre paradeiro de líder do Hezbollah

Os Estados Unidos da América ofereceram esta terça-feira uma recompensa de sete milhões de dólares em troca de informações sobre o paradeiro de um dos principais líderes da ala militar do grupo xiita libanês Hezbollah. O departamento de Estado anunciou a recompensa num comunicado divulgado no 40.º aniversário do ataque à embaixada dos Estados Unidos em Beirute por um grupo jiadista.

Os Estados Unidos oferecem a quantia em troca de informações que levem à "identificação, localização, prisão e/ou condenação" de Ibrahim Aqil, também conhecido como Tahsin, membro do mais alto órgão militar do Hezbollah, o Conselho da Jihad.

O ministério dos Negócios Estrangeiros dos EUA lembrou que Aqil foi um dos integrantes da célula terrorista que reivindicou a autoria do ataque à representação diplomática dos Estados Unidos em Beirute, que levou à morte de 63 pessoas em 1983, e do ataque, meses depois, contra o quartel dos fuzileiros navais norte-americanos onde morreram 241 soldados.

Washington também acusa Aqil de ter participado nos sequestros de cidadãos norte-americanos e alemães no Líbano na década de 1980. No ano passado, os EUA impuseram sanções a este líder do Hezbollah, organização que consta da lista de grupos terroristas do país.