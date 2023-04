Ataque com faca em ginásio no oeste da Alemanha provoca vários feridos

Várias pessoas ficaram esta terça-feira feridas após um ataque com arma branca num ginásio na cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, adiantaram fontes policiais. O incidente ocorreu no centro histórico de Duisburg e as autoridades alemãs pediram aos habitantes para que evitem aquela área.

"De acordo com as informações atuais, um indivíduo feriu outras pessoas com um objeto" num ginásio, divulgou a polícia de Duisburg através da rede social Twitter. "A situação ainda é confusa", acrescentou a mesma fonte, citada pela agência Associated Press (AP).

A polícia informou que recebeu as primeiras chamadas de emergência por volta das 17h40 (16h40 em Lisboa). Esta força policial referiu ainda que um grande número de agentes está no local. A agência de notícias alemã DPA informou que várias pessoas ficaram gravemente feridas.

Ainda não é claro quantas pessoas ficaram feridas neste ataque, sendo que o agressor ainda estará em fuga, de acordo com a DPA. Várias vítimas foram transportadas para um hospital, enquanto as autoridades realizavam buscas no ginásio e interrogavam as testemunhas do ataque, noticiou ainda a agência alemã.

De acordo com o jornal alemão "Bild", citado pela agência Efe, o incidente teve origem no vestiário do ginásio e não se sabe quantas pessoas estiveram ativamente envolvidas no ataque. O mesmo jornal referiu que, segundo testemunhas oculares, os frequentadores do local foram atacados indiscriminadamente pelo agressor, que se colocou em fuga.