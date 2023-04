Pelo menos 11 detidos em França por distúrbios em protesto contra idade da reforma

Pelo menos 11 pessoas foram hoje detidas na cidade francesa de Rennes, durante distúrbios que decorreram aquando dos protestos contra a idade da reforma e as pensões, promulgada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

A prefeitura de Ille et Vilaine confirmou as detenções depois de ter "multidões violentas" que se aproveitaram da manifestação.

"[O prefeito] condena em palavras mais firmes a violência cometida hoje em Rennes, durante uma manifestação não declarada", disse a prefeitura num comunicado enviado à televisão BFMTV.

Também denunciou os "numerosos atos de violência" como incêndios em contentores de lixo, levantamento de barricadas e danos em espaços comerciais.

Um polícia ficou ferido e mais dois manifestantes foram assistidos pelos bombeiros.

Reforma “essencial”, diz primeira-ministra

Já a primeira-ministra da França, disse hoje que a reforma das pensões, promulgada hoje pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, é "difícil", mas "essencial" para a sustentabilidade do sistema.

"É uma reforma difícil, estou ciente, sei que exige esforços de muitos dos nossos compatriotas, mas também tem em conta situações particulares. No entanto, é essencial manter um sistema de pensões repartido", afirmou Elisabeth Borne, algumas horas depois de Emmanuel Macron ter assinado a lei que aumenta a idade mínima de reforma de 62 para 64 anos em França.

A chefe do executivo francês, que participou no pavilhão da federação francesa de judo, em Paris, no encerramento do congresso do partido Renascença de Macron, também estendeu a mão aos sindicatos e outras forças políticas para que se possa "construir compromissos", votando individualmente em cada projeto, uma vez que o Renascimento está longe de ter maioria absoluta na Assembleia Nacional.

A primeira-ministra salientou que não há planos para desistir desta reforma impopular, que trouxe milhões de manifestantes para as ruas de França durante três meses e quase lhe custou o cargo, numa moção de censura, que evitou por pouco.

"Não podemos virar as costas aos nossos princípios (...) Estamos determinados a acelerar" com as reformas, afirmou a chefe do governo, que optou por falar de uma França "mais justa, mais verde" e defendeu o caráter do partido.

A lei que altera a idade de reforma em França de 62 para 64 anos, promulgada hoje pelo Presidente Emmanuel Macron, vai entrar em vigor em 1 de setembro, anunciou o Governo.

O porta-voz do Governo, Olivier Véran, disse ao canal TF1 que o aumento da idade de reforma será gradual.

A reforma promovida por Macron contra a vontade dos sindicatos tem sido contestada nas ruas, por vezes de forma violenta.

Os sindicatos são os principais organizadores das manifestações das últimas semanas contra a reforma das pensões.