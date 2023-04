Irão volta a impôr às mulheres uso do véu islâmico a partir de sábado

"A aplicação do plano do véu e a castidade começará amanhã", anunciou hoje o chefe da polícia iraniana, Ahmad Erza Radan, citado pelo diário Hammihan.

O responsável pelas forças policiais do país assegurou que "as câmaras não cometem erros" no momento de identificar as mulheres que não se cobrem com o véu, com uso obrigatório no Irão desde 1983.

Há uma semana, a polícia iraniana anunciou que iria utilizar câmaras para identificar em diversos locais as mulheres que não usam o 'hijab'.

As mulheres identificadas sem véu receberão uma mensagem de texto onde são informadas da infração. Caso reincidam, serão indiciadas e terão de comparecer em tribunal.

A lei pune as mulheres que não usam o véu com multas e penas até dois meses de prisão, mas as autoridades estão a considerar outras opções, como a privação de utilizar serviços bancários.

As autoridades também já advertiram lojas e restaurantes para que não atendam mulheres descobertas e diversos estabelecimentos já encerraram por esse motivo.

No início de abril, os ministérios da Educação e da Saúde anunciaram que não permitirão que as estudantes sem véu frequentem as universidades e institutos.

Diversas organizações estudantis anunciaram protestos para sábado contra a imposição da nova medida.

"Devemos responder às medidas repressivas do Governo com manifestações, protestos, concentrações e pichagens", indiciaram várias organizações estudantis em comunicado.

Muitas mulheres deixaram de usar o obrigatório véu islâmico como forma de protesto e desobediência civil desde a morte em setembro de Mahsa Amini, detida por não usar de forma correta o 'hijab'.

A morte de Amini que ocorreu durante a detenção originou protestos em todo o país e que se converteram num protesto político contra a República islâmica, com importante participação das universidades, institutos e colégios.

A repressão dos protestos provocou cerca de 500 mortos, incluindo diversos agentes policiais, milhares de detidos e quatro enforcamentos.