Conselho Constitucional francês valida o essencial da revisão da lei das pensões, oposição promete continuar o combate contra o projeto

O Conselho Constitucional francês validou esta sexta-feira o essencial do projeto de revisão da lei das pensões, um dos principais objetivos do segundo mandato presidencial de Emmanuel Macron, contra o qual sindicatos, oposição e manifestantes protestam há meses. Os membros do Conselho Constitucional censuraram alguns aspetos secundários do diploma, mas não alteraram a sua principal medida, que aumenta de 62 para 64 anos a idade legal de aposentação em França, segundo um comunicado daquele organismo.

A decisão dos nove "sábios" do Conselho Constitucional, guardião das instituições democráticas francesas, abre, assim, caminho para a entrada em vigor da impopular lei que Macron deseja ver aplicada a partir da 'rentrée'.

Por outro lado, sem grande surpresa, o Conselho pronunciou-se contra um determinado número de questões secundárias da revisão da lei de pensões e bloqueou um projeto de referendo de iniciativa conjunta pedido pela oposição de esquerda, que aguardava 'luz verde' para iniciar a recolha de 4,8 milhões de assinaturas para a realização de uma consulta aos franceses que pretendia fazer recuar o projeto do Governo liderado pela primeira-ministra Élisabeth Borne.

A decisão do Conselho destina-se a "encerrar" um capítulo, nas palavras do chefe de Estado que, ainda antes do veredicto, tinha convidado as centrais sindicais para uma reunião na terça-feira, com vista a restaurar um diálogo inexistente nos cerca de três meses que durou a crise de contestação nacional à revisão da lei das pensões.

O executivo espera poder, com esse desanuviamento, ultrapassar a crise social que abala o país desde meados de janeiro e retomar a marcha desde segundo mandato presidencial de cinco anos de Macron, seriamente dificultado desde o início. As decisões do Conselho Constitucional francês, de que há várias semanas estavam suspensos o movimento social e a classe política, não são passíveis de recurso.

Resta agora saber qual será a reação dos opositores à nova lei das pensões, essas centenas de milhares de pessoas que saíram à rua em todo o país para protestar e que fizeram greve 12 vezes desde 19 de janeiro. Em Paris, teve início uma concentração em frente à câmara municipal, em resposta a uma convocatória de vários sindicatos. Várias centenas de jovens também se manifestaram na capital e deverão juntar-se a essa concentração ao fim da tarde. O anúncio do parecer positivo do Conselho Constitucional foi recebido com vaias.

Alguns minutos antes de conhecida a decisão, manifestantes repetiam palavras de ordem como "Constitucional ou não, esta lei, não a queremos" e "Fora Macron e o seu 49.3", numa referência ao artigo da Constituição que permitiu aprovar a nova lei das pensões sem a submeter a votação no parlamento.

À semelhança do que aconteceu nos últimos três meses em todas as jornadas de contestação, a polícia teme que hoje haja confrontos nas ruas, depois de prosseguirem esta sexta-feira os bloqueios: de estradas, perturbando a circulação automóvel em torno de Rouen (oeste), de uma plataforma alimentar na periferia de Estrasburgo (leste), entre outras situações. Segundo uma nota dos serviços de informações territoriais consultada pela agência de notícias francesa AFP, estão previstas 131 ações de protesto para hoje à noite.

Refugiado atrás de barreiras antimotim, o próprio Conselho Constitucional tem estado sob vigilância: qualquer manifestação nas imediações da sua sede, numa ala do Palácio Real, está proibida até sábado de manhã. A companhia de teatro Comédie Française, vizinha do Conselho, cancelou as sessões de hoje dos espetáculos que tem em cena.

França é um dos países europeus onde a idade de aposentação é mais baixa, mas com sistemas muito diferentes. O Governo justifica o aumento da idade de reforma com a necessidade de dar resposta à degradação financeira da Segurança Social e ao envelhecimento da população, mas os opositores consideram este diploma "injusto", em particular para as mulheres e para trabalhadores com profissões de maior desgaste.

“A luta continua", destino da reforma “não está selado”

Os principais partidos da oposição francesa manifestaram determinação em prosseguir o combate contra o projeto de revisão da lei das pensões e alertaram para um aumento dos protestos. "A luta continua", reagiu o líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, enquanto a dirigente da extrema-direita, Marine Le Pen, considerava que “o destino político da reforma das pensões não está selado”

O dirigente do Partido Comunista, Fabien Roussel, apelou ao Executivo para "não promulgar" a lei que validada pelo Conselho Constitucional. "Receio uma erupção social, receio hoje um transbordamento", alertou, e quando diversas manifestações contra o projeto foram assinaladas por violência, incêndios nas ruas e uma forte atuação policial.

"Caso seja promulgado, o Presidente não poderá continuar a governar o país", declarou Mathilde Panot, responsável do partido da esquerda radical A França Insubmissa (LFI). "A mobilização prossegue mais que nunca e não deixaremos que esta reforma prossiga o seu caminho", disse, e quando as manifestações, com a participação de centenas de milhares de pessoas desde janeiro, parecem estar a perder o fulgor inicial.

Pelo contrário, o chefe da direita tradicional, Eric Ciotti, apelou a "todas as forças políticas" que "aceitem" a decisão, ao considerar que "a censura de diversos artigos [pelo Conselho] sanciona os erros de método do Governo".

Os membros do Conselho Constitucional censuraram alguns aspetos secundários do diploma, mas não alteraram a sua principal medida, que aumenta de 62 para 64 anos a idade legal de aposentação em França, segundo um comunicado daquele organismo.

A revisão da lei das pensões - um projeto impulsionado pelo Presidente da República francês, Emmanuel Macron, que aumenta a idade de aposentação sem penalizações financeiras de 62 para 64 anos - foi aprovada sem votação na Assembleia Nacional, recorrendo a uma disposição prevista na Constituição francesa que permite fazê-lo.

O Ministério do Interior francês estimou em cerca de 380.000 os manifestantes que na quinta-feira saíram à rua em França, na 12.ª jornada de protesto contra a lei das pensões, enquanto a central sindical CGT contabilizou "mais de 1,5 milhões". Tanto para as autoridades como para os sindicatos, a contestação pareceu hoje registar um recuo na mobilização na maioria das cidades do país.